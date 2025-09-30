Ilva | scontro tra Governo e sindacati ma c' è l' ok alla Cassa integrazione per oltre 4.400 lavoratori
Si accende la vicenda ex Ilva di Taranto a tre giorni dalla conclusione della gara per la vendita che ha visto l?arrivo di dieci offerte, di cui due di altrettanti fondi americani per.
Ex Ilva, scontro sul rilancio: Urso promette un piano green, opposizione chiede nazionalizzazione e dimissioni
Ex Ilva, ipotesi di 8 milioni di tonnellate di acciaio l’anno: è scontro sulla nave rigassificatrice
Ex Ilva, cresce lo scontro tra Governo e Comune di Taranto a 24 ore dalla riunione decisiva
Ex Ilva, il vertice con Urso: le istituzioni genovesi dicono sì al forno elettrico a Cornigliano. Scontro tra comitati.
I sindacati rifiutano il tavolo sulla cassa integrazione e chiedono un confronto diretto a Palazzo Chigi sul futuro del gruppo ex Ilva.
Ex Ilva Taranto, per i sindacati è inaccettabile lo stop sulla cigs: scatta la mobilitazione - «Dopo le numerose richieste di rinvio della discussione sulla cassa integrazione per mettere nelle condizioni i sindacati e i lavoratori di avere gli elementi necessari, il Ministero del Lavoro decide ...
Ex-Ilva, su 10 offerte ma solo 2 per tutti i complessi aziendali. Sindacati: lo stato guidi un nuovo progetto industriale - Sono pervenute dieci offerte per l'acquisizione degli stabilimenti ex Ilva, ma solo due sono per tutti i complessi aziendali: ossia ...