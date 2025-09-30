Ilaria Salis, l'europarlamentare nota per le occupazioni "salvata" dal voto sulla revoca dell'immunità, almeno per il momento, torna a parlare ospite di Bianca Berlinguer prendendosela con il premier ungherese. “Sono molto fiduciosa – spiega ai microfoni di È sempre Cartabianca - nei confronti del voto che ci sarà in plenaria. Credo che il Parlamento prenderà una decisione coerente. Ci sono risoluzioni che abbiamo votato, a larga maggioranza, che attestano quello che è lo stato terrificante in cui si trova la democrazia ungherese". Lancia, dunque, un chiaro messaggio ai colleghi che, il 7 ottobre, tra una settimana, si apprestano a prendere una decisione fondamentale per il suo futuro, considerando che la revoca dell'immunità non porta al ritorno a Budapest, ma permette la riapertura del processo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ilaria Salis fa pure la vittima: "Vendetta poitica", che acrobazie da Berlinguer