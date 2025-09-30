Ilaria Forgione incinta all'ottavo mese morta nel giorno del 25esimo compleanno aperta inchiesta sull'incidente

Sulla morte della 25enne Ilaria Forgione indaga la Procura di Larino, mentre sul cadavere della giovane incinta all'ottavo mese è stata eseguita l'ispezione cadaverica. Sul corpo non sarà invece eseguita l'autopsia. Ancora ricoverato in ospedale il compagno 30enne che era alla guida del veicolo al momento dell'incidente stradale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

L'intera comunità di Montenero di Bisaccia (Campobasso) è in lutto per la tragica scomparsa di Ilaria Forgione, 25 anni, morta ieri in un incidente stradale nel giorno del suo compleanno: la giovane, all'ottavo mese di gravidanza, tornava in auto dalla festa

