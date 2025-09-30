Milano 30 settembre 2025 – Cambium Networks ha annunciato oggi una potente espansione delle sue soluzioni ONE Network con l’introduzione di nuovi access point Wi-Fi 7 multi-gigabit e switch cnMatrix™. Progettate appositamente per soddisfare le odierne esigenze di prestazioni e sicurezza, le nuove soluzioni consentono ad aziende, service provider, strutture ricettive, istituti scolastici ed enti pubblici di costruire reti sostenibili e pronte per il futuro. Le nuove soluzioni offrono innovazioni in tre aree chiave: – A prova di futuro . Sfruttando la banda Wi-Fi a 6 GHz, radio Wi-Fi software defined, porte switch multi-rate e tecnologie retrocompatibili, le nuove soluzioni sono altamente adattabili per supportare sia i requisiti di rete attuali che le esigenze future. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Il Wi-Fi 7 di Cambium è pronto per le reti basate sull’intelligenza artificiale