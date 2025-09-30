Il week end del Rugby Valdarno
Arezzo, 30 settembre 2025 – Il fine settimana appena trascorso ha rappresentato un momento intenso e significativo per il Rugby Valdarno, segnato da una vittoria e due sconfitte che raccontano il percorso di crescita della società e dei suoi giovani atleti. Sabato è toccato all’Under 14, impegnata in una trasferta difficile contro il Firenze 1931. Nonostante il 40-19 finale in favore dei padroni di casa, i giovani Lupi hanno messo in campo coraggio e determinazione, lottando fino all’ultimo minuto senza mai smettere di crederci. La domenica è stata invece caratterizzata dagli impegni dell’Under 16, che per la prima volta ha visto scendere in campo due squadre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
