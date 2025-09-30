Non sarà l’Ohio d’Italia, ma il voto nelle Marche pesa e non sarà scevro di conseguenze, soprattutto nel cosiddetto campo largo. Perché, se Matteo Ricci, analizzando la sconfitta, ha detto che «non c’è alternativa a questa coalizione anche nelle prossime tornate elettorali», Giuseppe Conte invece frena, spiegando che «la nostra proposta non è stata capita e questo merita una riflessione». Ciò non significa che l’alleanza verrà messa in discussione nelle prossime Regioni al voto, ma che il campo largo non è di per sé una ricetta vincente. Matteo Ricci (Ansa). Il crollo della Lega potrebbe accelerare la vannaccizzazione del partito. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il voto nelle Marche, il futuro di Schlein e quello del campo largo