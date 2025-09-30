Il voto nelle Marche | Fdi primo partito seguito dal Pd Fi supera Lega giù M5s

Al termine dello spoglio delle schede nelle elezioni delle Marche, Fratelli d’Italia è il primo partito della regione con il 27,41%, seguito dal Pd con il 22,50%. Entrambi i partiti ‘forti’ delle due coalizioni distanziano gli alleati. Nel centrodestra cresce Fi che ottiene l’8,60% e supera la Lega che subisce invece, con il 7,37%, una cura dimagrante rispetto all’esito delle precedenti regionali quando era il primo partito del centrodestra. Ai Marchigiani per Acquaroli va il 4,25%, ai Civici Marche per Acquaroli il 2,59%, a Liste civiche libertas unione di centro l’1,91% e a Noi Moderati l’1,64%. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Il voto nelle Marche: Fdi primo partito, seguito dal Pd. Fi supera Lega, giù M5s

