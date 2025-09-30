Il volo dello Sporting ha subito un ritardo di più di quattro ore per un problema meccanico | l’arrivo è previsto alle 23 A Bola
Un grave problema meccanico a uno dei motori dell’aereo che avrebbe dovuto portare lo Sporting a Napoli per la partita di Champions League ha costretto la delegazione biancoverde — prima squadra e squadra della Youth League — a rimanere più di quattro ore a bordo del velivolo, arrivando, come riportato da A Bola, a mettere a rischio il viaggio. Tuttavia, ha scoperto A Bola, il problema è già stato risolto e l’aereo decolla verso l’Italia: “Questo ritardo ha causato malcontento nello Sporting, poiché ha costretto a modificare il piano stabilito per la pre-partita, e ha anche causato la cancellazione della conferenza stampa di Rui Borges e di un giocatore in previsione dell’incontro con il campione di Serie A. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
