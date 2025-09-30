Il volo da Eilat Bimbi saranno curati in ospedali italiani Sale così a 196 il numero di piccoli pazienti di Gaza accolti nel nostro Paese insieme ai loro familiari per un totale di oltre 650 persone
M ilano, 29 set. (askanews) – Ha appena lasciato Eilat (Israele) il primo C-130 dell’Aeronautica militare con un nuovo gruppo di minori palestinesi provenienti da Gaza. I pazienti verranno accolti questa sera in Italia, nell’ambito della quindicesima operazione di evacuazione umanitaria portata avanti dall’Italia. Anche in quest’occasione la Farnesina ha raccolto appelli relativi ad alcuni delicatissimi casi di minori che necessitano di interventi salvavita. Fra questi c’è la piccola Tuleen, neonata affetta da una grave malformazione congenita che sarà ricoverata all’Ospedale Meyer di Firenze. Leggi anche › Partorire in strada, sotto le bombe: la tragedia delle donne di Gaza In arrivo da Gaza un nuovo gruppo di 15 bambini malati. 🔗 Leggi su Iodonna.it
