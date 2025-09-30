Il villaggio olimpico è pronto ecco le camere degli atleti
Milano, 30 set. (askanews) - 1700 posti letto per gli atleti olimpici, ma anche spazi comuni, aule studi, cucine in condivisione e terrazze. E' stato presentato a Milano il Villaggio Olimpico dei Giochi di Milano e Cortina. Uno spazio che, una volta terminate le olimpiadi invernali, si trasformerà nel più grande studentato in edilizia convenzionata in Italia. Il Villaggio è il primo tassello del progetto di rigenerazione urbana nell'ex scalo di Porta Romana, che da storico snodo ferroviario si trasforma in un nuovo quartiere sostenibile e intergenerazionale, progettato per accogliere 1.700 studenti, 2. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
