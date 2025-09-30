Il Villaggio olimpico è pronto | 1.700 posti letto arredati da Coima e iscrizioni per gli studenti già aperte
Sotto un cielo terso e il sole caldo di fine settembre quattro acrobati al centro di altrettanti fiori enormi si sono esibiti mentre il folto gruppo di spettatori e giornalisti facevano il loro ingresso all’interno del Villaggio olimpico di Scalo romana, a due passi da Fondazione Prada. A pochi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Dal nuovo Pirellino al Villaggio olimpico: la mappa dei cantieri dell’inchiesta urbanistica a Milano
Il Villaggio olimpico di Milano e l'ombra del conflitto di interessi (da 138mila euro): la triangolazione Scandurra-Maroni-Tancredi che "sblocca" il progetto
Urbanistica a Milano, il costruttore Catella “sindaco ombra” e le chat. Gli extracosti sul Villaggio Olimpico? “Compensiamo se mi date più spazi”
