Il videogioco Fifa cambia casacca | Electronic arts è stata acquisita per 55 miliardi di dollari anche dal genero di Trump
Il colosso dei videogiochi Electronic arts è stato acquisito da una cordata di investitori per un valore di 55 miliardi di dollari. Il produttore di videogiochi, tra i più famosi c'è l'ex Fifa (ora Ea sports Fc), è finito nelle mani di un gruppo che, tra gli altri, vede una società gestita da. 🔗 Leggi su Today.it
Electronic Arts, storica produttrice del videogioco FIFA (oggi EA Sports FC), ha comunicato di aver raggiunto un accordo definitivo per la propria acquisizione da parte di un consorzio di investitori privati. A guidare l'operazione sono il fondo sovrano saudita PIF
