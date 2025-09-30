Il videogioco Fifa cambia casacca | Electronic arts è stata acquisita per 55 miliardi di dollari anche dal genero di Trump

Today.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il colosso dei videogiochi Electronic arts è stato acquisito da una cordata di investitori per un valore di 55 miliardi di dollari. Il produttore di videogiochi, tra i più famosi c'è l'ex Fifa (ora Ea sports Fc), è finito nelle mani di un gruppo che, tra gli altri, vede una società gestita da. 🔗 Leggi su Today.it

