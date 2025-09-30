Il video choc | Turisti ebrei aggrediti in centro a Firenze siamo sconvolti

Firenze, 30 settembre 2025 – Appena due giorni fa un docente fiorentino, Davide Biosa, ha denunciato l’ aggressione  avvenuta in via della Colonna da parte di suoi ex allievi che lo hanno accusato di essere sionista e fascista. Da ieri circola sui social un video nel quale due turisti di origine ebraica vengono minacciati e colpiti da un uomo che, filmando lui stesso l’aggressione, insulta i due giovani urlando “Free Palestine”. Secondo le indagini condotte dalla Digos le immagini risalirebbero a quest’estate, probabilmente ad agosto. Secondo quanto emerso l’aggressione sarebbe avvenuta di sera, in via della Scala. 🔗 Leggi su Lanazione.it

