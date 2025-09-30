Il viaggio di Francesco lo spettacolo al Pantheon
Dopo il grande successo lo scorso 27 settembre della doppia recita nel cortile di Castel Sant’Angelo, lo spettacolo teatrale “Il viaggio di Francesco” ritornerà a Roma nella suggestiva cornice del Pantheon.Il 2 ottobre, alle ore 19.30, la compagnia teatrale La città degli artisti porterà in scena. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Cassino, "Il viaggio di Francesco" al teatro romano
Il Viaggio di Francesco” a San Giovanni Rotondo – Un evento teatrale da non perdere al Santuario di Padre Pio - Un appuntamento speciale a San Giovanni Rotondo Domani, alle 20:30 presso il la Chiesa Santa Maria delle Grazie di San ... Da teleradiopadrepio.it
SPETTACOLO San Giovanni Rotondo: “Il Viaggio di Francesco”, uno spettacolo dedicato a San Francesco d’Assisi - Stasera, alle 20:30, nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie, andrà in scena lo spettacolo “Il Viaggio di Francesco” ... statoquotidiano.it scrive