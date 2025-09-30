Il Viaggiator Goloso sapori d’Italia che incontrano i viaggiatori a Caselle
Ogni atterraggio può diventare una sorpresa quando, tra valigie e arrivi, spuntano i colori de Il Viaggiator Goloso, marchio premium del Gruppo Finiper Canova. Dal terminal al carrello, il brand accompagna i viaggiatori in un itinerario sensoriale che unisce tradizione e innovazione gastronomica. Il viaggio prende forma in aeroporto Quando, durante l’ultimo fine settimana di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Il Viaggiator Goloso, l'evoluzione del brand prosegue nel segno della scoperta
