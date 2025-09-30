Il Viaggiator Goloso sapori d’Italia che incontrano i viaggiatori a Caselle

Sbircialanotizia.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni atterraggio può diventare una sorpresa quando, tra valigie e arrivi, spuntano i colori de Il Viaggiator Goloso, marchio premium del Gruppo Finiper Canova. Dal terminal al carrello, il brand accompagna i viaggiatori in un itinerario sensoriale che unisce tradizione e innovazione gastronomica. Il viaggio prende forma in aeroporto Quando, durante l’ultimo fine settimana di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

il viaggiator goloso sapori d8217italia che incontrano i viaggiatori a caselle

© Sbircialanotizia.it - Il Viaggiator Goloso, sapori d’Italia che incontrano i viaggiatori a Caselle

In questa notizia si parla di: viaggiator - goloso

Il Viaggiator Goloso, l'evoluzione del brand prosegue nel segno della scoperta

Cerca Video su questo argomento: Viaggiator Goloso Sapori D8217italia