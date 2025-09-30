Il Viaggiator Goloso l' evoluzione del brand prosegue nel segno della scoperta

Roma, 29 set. (AdnkronosLabitalia) - Se è vero che in un viaggio non conta la destinazione ma il percorso, il Viaggiator Goloso è un compagno d'eccezione al quale affidarsi per scoprire le nuove forme che può assumere il gusto. Il brand premium del Gruppo Finiper Canova, promotore di un'esperienza enogastronomica legata alla tradizione italiana, consolida il proprio posizionamento attraverso un'accurata selezione delle materie prime e dei partner più affidabili. Ogni prodotto è il frutto di un viaggio alla scoperta delle eccellenze del territorio, un invito a esplorare e a vivere il cibo come un'esperienza culturale e sensoriale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

