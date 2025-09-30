Il turismo vale 258 miliardi Italia nella top 10 mondiale
Il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ha parlato al World travel and tourism Council, sottolineando il ruolo che il turismo ha nell’economia italiana. Il settore è arrivato a valere 258 miliardi di dollari, il che rende il nostro Paese decimo per impatto assoluto del turismo sul Pil al mondo. Un dato che è positivo per il settore, ma mostra come l’economia italiana si stia esponendo sempre di più ai rischi che il turismo comporta. Dall’ overturism alle paghe basse alla mancanza di valore aggiunto, fino all’esposizione all’instabilità geopolitica internazionale. Giorgetti celebra il turismo italiano al Wttc. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
In questa notizia si parla di: turismo - vale
L'overtourism che non c'è nella città dove il turismo vale un miliardo di euro: il caso Trieste
Uncem, turismo vale 6,7% Pil delle montagne italiane
Quanti soldi vale il turismo per la Puglia? Il dato comune per comune
Turismo, Wttc a Roma: il settore vale il 13% del Pil italiano - X Vai su X
L'unico tipo di turismo che vale davvero la pena celebrare È la Giornata Mondiale del Turismo!... Ma cosa significa davvero questa giornata? Ogni viaggio è un'esperienza straordinaria, ma le impronte dei nostri passii ricadono prima di tutto sui luoghi e - facebook.com Vai su Facebook
Il turismo vale 258 miliardi, Italia nella top 10 mondiale - Al World travel and tourism Council, Giorgetti ha celebrato i risultati del turismo italiano, indicando la via per i prossimi investimenti in infrastrutture, formazione e digitale ... Scrive quifinanza.it
Turismo: Giorgetti, 258 mld $ contributo a Pil Italia, da' stabilita' a economia - "Con 258 miliardi di dollari, l'Italia e' il decimo paese del mondo ... Secondo ilsole24ore.com