Il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ha parlato al World travel and tourism Council, sottolineando il ruolo che il turismo ha nell’economia italiana. Il settore è arrivato a valere 258 miliardi di dollari, il che rende il nostro Paese decimo per impatto assoluto del turismo sul Pil al mondo. Un dato che è positivo per il settore, ma mostra come l’economia italiana si stia esponendo sempre di più ai rischi che il turismo comporta. Dall’ overturism alle paghe basse alla mancanza di valore aggiunto, fino all’esposizione all’instabilità geopolitica internazionale. Giorgetti celebra il turismo italiano al Wttc. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il turismo vale 258 miliardi, Italia nella top 10 mondiale