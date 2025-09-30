Macfrut 2026, cambiamenti e novità, scommesse e speranze. E una certezza: una fiera che è una eccellenza nel mondo dell’ortofrutta. Presidente di Cesena Fiera, Patrizio Neri, ce la dia questa conferma: Macfrut resterà in Romagna? Cos’è questa leggenda di Parma? "Macfrut nella maniera più assoluta resterà in Romagna, non capisco come possano essere venute fuori certe voci, sono tutte ridicole. La sede e il centro di Macfrut è e resterà Rimini, in Romagna". Ma ci tolga una curiosità: il suo incarico come presidente di Cesena Fiera dura fino a maggio. E poi cosa succederà? Continuerà? "Il mio incarico terminerà a maggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il ’traghettatore’ Patrizio Neri: "Eredità pesante, ma non sono solo"