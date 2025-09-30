Il tour nazionale Peace at Work delle Acli fa tappa ad Arezzo

Il tour nazionalePeace at Work - Il lavoro costruisce la pace” delle Acli fa tappa ad Arezzo. L’appuntamento è fissato per giovedì 2 ottobre quando le Acli aretine ospiteranno una mobilitazione nazionale denominata Carovana della Pace che sta attraversando l’intera penisola per portare messaggi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

