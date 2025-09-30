Il tifone Bualoi travolge il Vietnam | decine di vittime e dispersi 242mila persone evacuate

Sono almeno 21 le vittime del tifone Bauloi in Vietnam. Più di 240mila persone sono state fatte evacuare. Il governo ha avviato un piano di aiuti per i civili. Attese precipitazioni fino a 500mm. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Filippine, il tifone Bualoi provoca devastazioni nell'est del paese

Filippine, la devastazione provocata dal tifone Bualoi

Vietnam, le immagini del tifone Bualoi che si abbatte sulla costa

