Il tifone Bualoi travolge il Vietnam città inondate e case distrutte con raffiche di vento fino a 130 km h – Video

Ilfattoquotidiano.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tifone Bualoi continua ad abbattersi sul Vietnam innondando città intere. Da quanto si apprende, finora sono morte 11 persone. Lo hanno reso noto le autorità locali, dopo che la tempesta ha divelto i tetti degli edifici e sradicato pali della luce e alberi. Almeno nove persone sono morte quando una tromba d’aria collegata al tifone ha spazzato la provincia settentrionale di Ninh Binh nelle prime ore di stamattina, e altre due sono morte nelle province di Hu e Thanh Ha. Circa 20 persone risultano disperse. L'articolo Il tifone Bualoi travolge il Vietnam, città inondate e case distrutte con raffiche di vento fino a 130 kmh – Video proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

il tifone bualoi travolge il vietnam citt224 inondate e case distrutte con raffiche di vento fino a 130 km h 8211 video

© Ilfattoquotidiano.it - Il tifone Bualoi travolge il Vietnam, città inondate e case distrutte con raffiche di vento fino a 130 km/h – Video

In questa notizia si parla di: tifone - bualoi

Filippine, il tifone Bualoi provoca devastazioni nell'est del paese

Filippine, la devastazione provocata dal tifone Bualoi

Vietnam, le immagini del tifone Bualoi che si abbatte sulla costa

tifone bualoi travolge vietnamIl tifone Bualoi travolge il Vietnam: morti e dispersi - La violenza del tifone ha provocato gravi inondazioni e frane con un bilancio che, la momento, conta almeno 19 vittime e 13 ... Secondo tg.la7.it

tifone bualoi travolge vietnamHanoi inondata, il Vietnam devastato dal tifone Bualoi - Strade come fiumi ad Hanoi in Vietnam dopo il passaggio del tifone Bualoi che ha colpito il Paese provocando la morte ... Si legge su stream24.ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Tifone Bualoi Travolge Vietnam