Il tifone Bualoi travolge il Vietnam città inondate e case distrutte con raffiche di vento fino a 130 km h – Video
Il tifone Bualoi continua ad abbattersi sul Vietnam innondando città intere. Da quanto si apprende, finora sono morte 11 persone. Lo hanno reso noto le autorità locali, dopo che la tempesta ha divelto i tetti degli edifici e sradicato pali della luce e alberi. Almeno nove persone sono morte quando una tromba d’aria collegata al tifone ha spazzato la provincia settentrionale di Ninh Binh nelle prime ore di stamattina, e altre due sono morte nelle province di Hu e Thanh Ha. Circa 20 persone risultano disperse. L'articolo Il tifone Bualoi travolge il Vietnam, città inondate e case distrutte con raffiche di vento fino a 130 kmh – Video proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: tifone - bualoi
Filippine, il tifone Bualoi provoca devastazioni nell'est del paese
Filippine, la devastazione provocata dal tifone Bualoi
Vietnam, le immagini del tifone Bualoi che si abbatte sulla costa
Il tifone Bualoi travolge il Vietnam: morti e dispersi - X Vai su X
#Maltempo #Cina, il #tifone #Bualoi scatena tornado nel Guangdong: colpita Zhanjiang | VIDEO - facebook.com Vai su Facebook
Il tifone Bualoi travolge il Vietnam: morti e dispersi - La violenza del tifone ha provocato gravi inondazioni e frane con un bilancio che, la momento, conta almeno 19 vittime e 13 ... Secondo tg.la7.it
Hanoi inondata, il Vietnam devastato dal tifone Bualoi - Strade come fiumi ad Hanoi in Vietnam dopo il passaggio del tifone Bualoi che ha colpito il Paese provocando la morte ... Si legge su stream24.ilsole24ore.com