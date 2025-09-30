I punti oscuri dietro la morte di Charlie Kirk sono ancora tantissimi, e ancora più difficile è la ricerca di una matrice ideologica chiara dietro le azioni di Tylor Robinson. Ma è innegabile che la violenza negli Usa stia cambiando pelle. Il think tank Center for Strategic & International Studies (Csis) a metà settembre ha pubblicato un paper che prova a fare il punto sulla violenza politica negli Stati Uniti e ha scoperto un dato interessante. Nei primi mesi del 2025, per la prima volta in oltre una decade, gli attacchi terroristici collegabili a una matrice di estrema sinistra sono aumentati e hanno superato quelli dell'estrema destra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il terrorismo di sinistra supera l'Alt Right: i dati della nuova violenza Usa