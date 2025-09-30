Il terrorismo di sinistra supera l' Alt Right | i dati della nuova violenza Usa

Ilgiornale.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I punti oscuri dietro la morte di Charlie Kirk sono ancora tantissimi, e ancora più difficile è la ricerca di una matrice ideologica chiara dietro le azioni di Tylor Robinson. Ma è innegabile che la violenza negli Usa stia cambiando pelle. Il think tank Center for Strategic & International Studies (Csis) a metà settembre ha pubblicato un paper che prova a fare il punto sulla violenza politica negli Stati Uniti e ha scoperto un dato interessante. Nei primi mesi del 2025, per la prima volta in oltre una decade, gli attacchi terroristici collegabili a una matrice di estrema sinistra sono aumentati e hanno superato quelli dell'estrema destra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

il terrorismo di sinistra supera l alt right i dati della nuova violenza usa

© Ilgiornale.it - Il terrorismo di sinistra supera l'Alt Right: i dati della nuova violenza Usa

In questa notizia si parla di: terrorismo - sinistra

L’Europa strabica sul terrorismo: la minaccia è jihadista e di estrema sinistra, ma gli arresti sono a destra

Terrorismo, i brigatisti passati dal Pci che la sinistra dimentica

Omicidio Charlie Kirk, il killer «ha sparato da 180 metri». Trump: «Sinistra radicale responsabile del terrorismo»

terrorismo sinistra supera altIl terrorismo di sinistra supera l'Alt Right: i dati della nuova violenza Usa - Per la prima volta in oltre dieci anni, gli attacchi di matrice di sinistra negli Usa superano quelli dell’Alt- Lo riporta msn.com

terrorismo sinistra supera altBudapest: "Voto su Salis legittima terrorismo di sinistra" - Salis e i suoi si sono recati in Ungheria con l'obiettivo premeditato di picchiare a caso la gente per str ... Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Terrorismo Sinistra Supera Alt