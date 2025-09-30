Il tempo della decisione | la Nuova Orchestra Scarlatti chiama la città
Tempo di lettura: 3 minuti Domenica 12 ottobre 2025, alle ore 19.00, Napoli ospiterà nella Basilica di San Giovanni Maggiore un concerto che assumerà valore simbolico oltre che musicale. Fondata nel 1993 con l’intento di restituire alla città un’ orchestra sinfonica stabile, la Nuova Orchestra Scarlatti festeggerà trentadue anni di attività con un evento ad ingresso libero, ma l’appuntamento servirà anche a lanciare un messaggio chiaro alle istituzioni: senza un sostegno economico strutturale l’ensemble rischia di cessare l’attività nel 2026. Programma e partecipazione giovanile. Sul podio si alterneranno pagine di grande respiro sinfonico di Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart, Jean Sibelius, Maurice Ravel e Dmitrij Šostakovi?, affiancate dalla presenza dei cento giovani dell’ Orchestra Scarlatti Junior. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Direttore Nuova Orchestra Scarlatti, di questo passo chiudiamo - ha affermato il maestro Gaetano Russo al termine di un concerto della "Scarlatti Young", formazione ... Lo riporta ansa.it