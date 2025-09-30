Il Teatro delle Spiagge prende il largo | Un luogo per crescere insieme

Lanazione.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Elena Burigana FIRENZE Sorge in un luogo inaspettato, sopra il tetto di un supermercato nel quartiere delle Piagge, ma da quindici anni è un presidio culturale tra i più vivi e coraggiosi di Firenze. Il Teatro delle Spiagge, residenza della compagnia Teatri d’Imbarco, rinnova la sua vocazione di casa della drammaturgia contemporanea e motore di trasformazione sociale. Beatrice Visibelli, attrice e direttrice artistica insieme a Nicola Zavagli, racconta la nuova stagione (sostenuta dalla Fondazione CR Firenze e dalla Direzione Cultura del Comune di Firenze). Il Teatro delle Spiagge nasce in un luogo insolito: cosa rappresenta questo spazio? "Siamo nati nel 2010 tra le antiche spiagge dell’Arno e la periferia nord di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

il teatro delle spiagge prende il largo un luogo per crescere insieme

© Lanazione.it - Il Teatro delle Spiagge prende il largo: "Un luogo per crescere insieme"

In questa notizia si parla di: teatro - spiagge

"Spiagge Soul", una notte di rock, teatro e magia con uno degli show più esplosivi del festival

teatro spiagge prende largoIl Teatro delle Spiagge prende il largo: "Un luogo per crescere insieme" - Beatrice Visibelli: "Fin dall’inizio abbiamo sfidato lo stereotipo della periferia come territorio secondario". Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Teatro Spiagge Prende Largo