il teatro che fa crescere il musical di excelsior art fra divertimento e sociale

Un'officina del Musical che negli anni è cresciuta, specializzandosi nelle arti performative tra canto, danza, recitazione, scenografia e costumi. Il Cinema Teatro Excelsior di via Ridolfi è la sua casa, il gruppo di attori amatoriali (14 per l'esattezza, tutti di Empoli e dintorni, dai 23 anni in su), anche quest'anno è pronto a tornare con un progetto davvero sfidante. Attori per scelta e non per caso, i protagonisti di " Excelsior Art " sono pronti a mettere in scena " Le Ragazze Calendario - Il Musical ". Sul palco, allievi non professionisti del corso annuale di Musical dell'Excelsior di Empoli, con la direzione artistica di Luca Magnoni, la direzione musicale di Elena Nencetti e il coaching teatrale di Fabio Magnani.

