Il tabellone di Jasmine Paolini a Pechino | ostacoli americani verso la finale

Continua il percorso di Jasmine Paolini al WTA di Pechino 2025. L’italiana ha oggi regolato in due set (6-2 7-5) la ceca Marie Bouzkova, al termine di un match non perfetto. L’azzurra ha comunque portato a casa una vittoria fondamentale in chiave WTA Finals, avvicinandosi così all’ottavo posto di Elena Rybakina, distante ora solo 65 punti. Ai quarti però si inizia a fare sul serio e la Paolini si troverà di fronte la statunitense Amanda Anisimova, numero 4 del ranking e terza testa di serie nella capitale cinese. L’americana, finalista quest’anno allo US Open ed a Wimbledon, ha battuto in tre set Karolina Muchova, ed ora punta direttamente alla semifinale. 🔗 Leggi su Oasport.it

