il successo di demon slayer e gli errori che hollywood potrebbe fare

Il successo di Demon Slayer: Infinity Castle al botteghino globale ha suscitato grande attenzione nel settore dell’intrattenimento. Il film ha superato le aspettative, battendo anche grandi produzioni hollywoodiane come i blockbuster di supereroi, dimostrando che l’animazione giapponese può competere ai massimi livelli internazionali. Questo risultato rappresenta un importante punto di svolta per il panorama cinematografico mondiale e mette in discussione alcune convinzioni sulla validità delle trasposizioni live-action di anime. Il successo di Infinity Castle non indica che il strada del live-action sia la più corretta. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

