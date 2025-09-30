Il successo del formaggio dimostra che l' umanità è salva

La demenza e l’intelligenza. La prima è rumorosa, clamorosa, la seconda è più discreta, la si nota poco. La demenza dei flottiglieri che giocano alla terza guerra mondiale è spettacolare, mentre l’intelligenza degli abitanti del pianeta, un insieme molto più numeroso di persone, cresce dietro le quinte. L’ho scoperto al convegno organizzato da Brazzale a Thiene: “Ma quant’è buono il formaggio con le pere! L’irresistibile successo del formaggio nel mondo”. Si è parlato della formidabile espansione dei prodotti caseari, del boom dell’export e delle grandi potenzialità ulteriori (i produttori italiani hanno davanti praterie, terre vergini o quasi). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

