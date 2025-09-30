Il subacqueo Ugo Coppola scomparso a Ravenna ci sono due indagati
Due persone risultano indagate a Ravenna per omicidio colposo nell'inchiesta sulla scomparsa di Ugo Coppola, il subacqueo 54enne di Pescara sparito il 13 agosto scorso durante un'immersione al relitto del Paguro, al largo di Porto Corsini. A distanza di 44 giorni il corpo non è stato ancora recuperato, ma le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Silvia Ziniti, proseguono.
