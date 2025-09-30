Il Sorrento espugna il De Cristofaro | Giugliano ko Cuccurullo firma il gol decisivo del derby
Il derby campano tra Giugliano e Sorrento, disputato allo stadio De Cristofaro, si conclude con una vittoria esterna per i costieri, che si impongono per 1-0 grazie a una rete nel secondo tempo di Cuccurullo. Per la squadra allenata da Mirko Cudini si tratta della terza sconfitta consecutiva, un dato che comincia a pesare sia . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
In questa notizia si parla di: sorrento - espugna
Coppa Libertadores 2025. Il Palmeiras domina ed espugna il Monumental. - facebook.com Vai su Facebook
Giugliano-Sorrento: 0-1, Cuccurullo decide il derby del De Cristofaro - Terza sconfitta consecutiva per il Giugliano di Mirko Cudini, che cade in casa contro il Sorrento. Segnala msn.com
Diretta/ Avellino Sorrento (risultato finale 1-0): la decide De Cristofaro! (Serie C, 8 dicembre 2024) - Tifosi e appassionati della Serie C lo sanno ormai benissimo, per seguire la diretta Avellino Sorrento in tv bisognerà affidarsi ai canali della piattaforma satellitare di Sky Sport. Secondo ilsussidiario.net