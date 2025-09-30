Il sondaggio La7 causa gli incubi a Schlein | la distanza da Fratelli d' Italia è siderale

Nei sogni dei progressisti questo autunno sarebbe dovuto essere la stagione del riscatto. Tutto sfumato ieri con i risultati elettorali che sono arrivati dalle Marche che hanno sancito una clamorosa batosta per il cosiddetto campo largo. Neanche l'unione di vari partiti del centro-sinistra, infatti, è riuscita a battere il centrodestra che all'appuntamento elettorale si è presentato compatto e forte. Schlein e compagni speravano di strappare la regione a Fratelli d'Italia. Anche perché a guidarla c'è un fedelissimo di Giorgia Meloni. Un successo qui sarebbe stato per loro di buon auspicio in vista delle prossime votazioni che si terranno in Calabria, Veneto, Toscana, Campania e Puglia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

