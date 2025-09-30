Il sindaco di San Benedetto | Forza Italia in coalizione dialogo proficuo con la città
Il risultato delle elezioni regionali che hanno confermato Francesco Acquaroli alla guida della Regione Marche è stato accolto con attenzione dal sindaco di San Benedetto del Tronto, Antonio Spazzafumo. Per il primo cittadino, la nuova fase politica rappresenta una prospettiva significativa soprattutto alla luce degli equilibri che si sono creati di recente nella sua maggioranza cittadina. La presenza di Forza Italia, infatti, offre a San Benedetto uno scenario nuovo e potenzialmente favorevole per i rapporti con l’ente regionale. Spazzafumo non ha mancato di sottolineare questo aspetto. Stando ai numeri, a San Benedetto c’è stato grande successo per la lista di Fratelli d’Italia - Giorgia Meloni per Acquaroli, che si attesta come prima forza, seguita, con una differenza di circa quindici punti dalla Lega, fino ad arrivare agli azzurri che seguono con uno scarto di un paio di punti percentuali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
