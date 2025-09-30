Il sindaco di Reggio Emilia premia Albanese e cita gli ostaggi in mano di Hamas Fischi in sala

Al teatro Valli di Reggio Emilia domenica mattina la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, ha presentato il suo ultimo libro. Era presente anche il sindaco, Marco Massari (civico, sostenuto dal centrosinistra)  che ha conferito ad Albanese una copia del "Primo tricolore", la bandiera della autoproclamata repubblica cisalpina, i cui colori hanno ispirato la bandiera italiana odierna. Massari ha parlato di "genocidio", ha detto che il 7 ottobre non deve giustificare ciò che Israele sta facendo oggi, aggiungendo che "la fine del genocidio e la liberazione degli ostaggi siano condizioni necessarie per avviare per quanto possibile il processo di pace”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

