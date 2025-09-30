Il sindaco di Reggio Emilia premia Albanese e cita gli ostaggi in mano di Hamas Fischi in sala
Al teatro Valli di Reggio Emilia domenica mattina la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, ha presentato il suo ultimo libro. Era presente anche il sindaco, Marco Massari (civico, sostenuto dal centrosinistra) che ha conferito ad Albanese una copia del "Primo tricolore", la bandiera della autoproclamata repubblica cisalpina, i cui colori hanno ispirato la bandiera italiana odierna. Massari ha parlato di "genocidio", ha detto che il 7 ottobre non deve giustificare ciò che Israele sta facendo oggi, aggiungendo che "la fine del genocidio e la liberazione degli ostaggi siano condizioni necessarie per avviare per quanto possibile il processo di pace”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: sindaco - reggio
Cartelloni di FdI per chiedere le dimissioni del sindaco di Reggio Emilia, la video risposta di Massari
Falcomatà e la “politica dello skibidi boppy”: il sindaco di Reggio Calabria usa il trend per descrivere l’opposizione
“Skibidiboppy!”, il sindaco dem di Reggio Calabria Falcomatà perde le staffe e cita i video di Tik tok (video)
Egregi @GiuseppeConteIT e @ellyesse, leader del Campo Largo la cui linea è dettata dalla Già Non Avvocatessa Francesca Albanese qui insignita della cittadinanza onoraria di Reggio Emilia, come mai il sindaco Massari viene CONTESTATO PESANTEME - X Vai su X
Il sindaco di Reggio Emilia Marco Massari a un evento ricorda il 7 ottobre e Francesca Albanese lo rimprovera. Il commento di Gabriele Barberis - facebook.com Vai su Facebook
Il sindaco di Reggio Emilia premia Albanese e cita gli ostaggi in mano di Hamas. Fischi in sala - Al teatro Valli di Reggio Emilia domenica mattina la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, ha presentat ... Scrive ilfoglio.it
A Reggio Emilia il sindaco dice “ostaggi” e si scatenano i deliri filo terroristi di Francesca Albanese - Il primo cittadino sommerso dai fischi del teatro per aver citato la liberazione degli ostaggi come condizione di pace. Come scrive ilfoglio.it