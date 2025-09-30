Il sindacato di polizia lancia l' allarme | Bene il nuovo sottopasso della stazione ma servono rinforzi alla Polfer per presidiarlo
La stazione ferroviaria di Rimini nuovamente al centro delle polemiche per l'allarme sicurezza della zona e, dopo l'inaugurazione del nuovo sottopassaggio che collega la parte monte a quella mare, a lanciare un grido d'aiuto è il sindacato Uil polizia che sottolinea come, a fronte di uno spazio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
