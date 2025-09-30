Il segreto di David – The Stepfather | la spiegazione del finale del film

Il segreto di David – The Stepfather è un thriller psicologico che si inserisce nel filone dei film di violenza domestica, quelli che trasformano la casa – luogo simbolo di sicurezza – nel teatro della minaccia. Remake dell’omonimo lungometraggio del 1987, questo film del 2009 racconta infatti la storia di un uomo apparentemente perfetto, un modello di padre e marito, che in realtà nasconde un’identità oscura e violenta. La tensione cresce non attraverso mostri o entità sovrannaturali, ma tramite il sospetto e la progressiva scoperta di un male insospettabile che si annida dietro il volto rassicurante della normalità. 🔗 Leggi su Cinefilos.it