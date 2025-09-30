Il segretario nazionale Uil a Pisa per Nardini

Un riconoscimento al lavoro svolto dall’assessora regionale alla formazione professionale e al lavoro, Alessandra Nardini, è arrivato ieri dal segretario generale nazionale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, intervenuto a Pisa in un incontro ospitato alla Cassa Edile. "Voglio ringraziare Alessandra. Noi abbiamo sempre sottolineato la nostra autonomia dai partiti e abbiamo criticato quei politici che vengono alle nostre iniziative, portano la beatificazione e scappano senza ascoltare. Con lei c’è stato un rapporto diverso", ha detto Bombardieri, sottolineando il legame costruito con l’assessora. All’appuntamento erano presenti anche il segretario regionale della Uil, Paolo Fantappiè, e il coordinamento provinciale del sindacato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

