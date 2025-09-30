Il Santos si affida all’app ’Up2go’ | Trasporti condivisi e meno auto

di Giuseppe Marotta Un’app per ottimizzare i trasporti per andare agli allenamenti del settore giovanile del Santos. Nella sostanza è questo che vuole fare proprio il Santos con ‘ Up2go ’. Ce lo spiega Marco Maccagnani, vice presidente della società sportiva cittadina. "Per caso abbiamo conosciuto quest’applicazione, tramite Giovanni Anceschi, consigliere comunale ed ex presidente proprio del Santos, da sempre attento ai trasporti". Sul funzionamento. "Permetterà a persone che non si conoscono di interagire, qualora volessero. Un genitore può condividere con gli altri il percorso che farà per portare il proprio figlio ad allenamento, e nel caso combaciasse, ecco che si potrà entrare in contatto per chiedere un passaggio ed evitare così che si utilizzino, per esempio, due automobili invece di una sola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

