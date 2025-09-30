Dare un seguito alla tradizione. In un contesto nel quale si va sempre di più verso l’uso della tecnologia, al Roland Garros preferiscono portare avanti quello che il tennis è sempre stato attraverso la figura del giudice di linea. Un ruolo che nei tanti tornei del massimo circuito internazionale è scomparso per l’adozione di un sistema in grado di rilevare elettronicamente la traiettoria della pallina. Tuttavia, parlando di terra rossa e del margine di errore esistente rispetto a questa misurazione, anche nella prossima edizione dello Slam di Parigi si è deciso di non ricorrere alla “macchina”, ma di dare spazio all’occhio umano. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Il Roland Garros resta ancorato alla tradizione: ci saranno i giudici di linea anche nel 2026