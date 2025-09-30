Il Roland Garros resta ancorato alla tradizione | ci saranno i giudici di linea anche nel 2026
Dare un seguito alla tradizione. In un contesto nel quale si va sempre di più verso l’uso della tecnologia, al Roland Garros preferiscono portare avanti quello che il tennis è sempre stato attraverso la figura del giudice di linea. Un ruolo che nei tanti tornei del massimo circuito internazionale è scomparso per l’adozione di un sistema in grado di rilevare elettronicamente la traiettoria della pallina. Tuttavia, parlando di terra rossa e del margine di errore esistente rispetto a questa misurazione, anche nella prossima edizione dello Slam di Parigi si è deciso di non ricorrere alla “macchina”, ma di dare spazio all’occhio umano. 🔗 Leggi su Oasport.it
