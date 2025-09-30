Il ritorno di the simpsons movie 2 dopo 20 anni di attesa
la lunga attesa per il ritorno de i simpsons: confermata la produzione di the simpsons movie 2. Il celebre cartone animato I Simpson si distingue non solo per la sua longevità, ma anche per un sorprendente numero di previsioni che si sono rivelate veritiere nel tempo. Tra le molteplici anticipazioni, una delle più attese riguarda il possibile arrivo di una seconda pellicola dedicata alla famiglia gialla. Recentemente, questa aspettativa ha ricevuto conferma ufficiale, alimentando l’interesse dei fan e degli appassionati di animazione. l’evoluzione del progetto e i dettagli sulla produzione. quando è stata annunciata la sequel?. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
L’atteso ritorno dei Simpson sul grande schermo ora è ufficiale: attraverso un post sui social, i 20th Century Studios hanno annunciato l’arrivo di un secondo film della famiglia più famosa d’America il 23 luglio 2027. Dunque a 20 anni di distanza esatti dal prim - facebook.com Vai su Facebook
