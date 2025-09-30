Il ritorno di Montezemolo Docufilm sull’ex presidente | La mia amata Ferrari

di Leo Turrini Da quando, ormai più di dieci anni fa, Sergio Marchionne, per volontà degli azionisti, lo sostituì bruscamente ai vertici della amatissima Ferrari, beh, l’avvocato Montezemolo ha deliberatamente diradato le sue.apparizioni nel Modenese. Una scelta ben precisa, come una volta mi ha confidato: "È troppo forte il rimpianto per una terra che ho amato e amo tantissimo – ipse dixit – Per me l’Emilia, Modena e Maranello significano casa, sarà così per sempre. Rivedere certi luoghi che mai avrei voluto lasciare è una fitta al cuore.". Non deve stupire e paradossalmente non è una contraddizione, allora, il fatto che l’ex presidente della Ferrari, che guidò tra il 1991 e il 2014 governandone la spettacolare trasformazione, non deve stupire, dicevo, che Montezemolo abbia scelto Modena come palcoscenico per la presentazione del docufilm ’Luca-Seeing Red’, un viaggio attraverso le emozioni più intense di una vita da copertina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

