Il Marvel Cinematic Universe si prepara ad accogliere nuovamente una delle sue figure più complesse e amate: Jessica Jones. Krysten Ritter, l’attrice che ha dato vita all’investigatrice privata dai poteri straordinari, ha confermato il suo attesissimo ritorno, scatenando l’entusiasmo dei fan e alimentando speculazioni su una riapparizione che si preannuncia “ più grande che mai “. Durante un vivace panel al LA Comic Con lo scorso 27 settembre, Ritter non ha nascosto la sua gioia. “ Sono così entusiasta di tornare e rimettere quegli stivali “, ha dichiarato, illuminandosi al solo menzionare il suo iconico ruolo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Il ritorno di Jessica Jones nel MCU sarà più grande che mai (e i fan impazziscono)