Il ritorno dei Ministri con Aurora popolare | Il nostro segreto è non avere risposte e crescere con il nostro pubblico – L’intervista

Aurora popolare, nuovo e ottavo album dei Ministri, il primo dopo tre anni di silenzio, per molti suonerà come il disco preferito della band cult del circuito indie italiano. Questo perché i Ministri (ovvero Davide “Divi” Autelitano, Federico Dragogna e Michele Esposito) sono cresciuti e con loro il pubblico che li ascolta, così il loro nuovo lavoro è più adulto, consapevole, la penna di Dragogna particolarmente illuminata ed è emersa la conseguenziale necessità di prendersi delle responsabilità ugualmente adulte e consapevoli. Così l’album ha il retrogusto amaro di chi affronta di petto tematiche sociali centrali, tanto da apparire come un disco politico, un aspetto che esplode in brani come Buum, Piangere al lavoro o Avvicinarsi alle casse e che hanno un retrogusto amaro molto coinvolgente. 🔗 Leggi su Open.online