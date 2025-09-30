Il Rito del Jazz torna alla Cascina Cuccagna di Milano | dal 7 ottobre la nuova stagione firmata Musicamorfosi

Tornano, ogni settimana, gli appuntamenti con la musica dal vivo organizzati dall’associazione culturale Musicamorfosi, con “Il Rito del Jazz”. I giovani talenti della scena italiana (ma non solo) animeranno il Cuccagna Jazz Club per tutto il mese di ottobre: sul palco milanese si esibiranno anche il duo formato da Simone Locarni e Giacomo Cazzaro e i gruppi guidati da Raffaele Garramone, Cecilia Carta e Jaromir Rusnak. Una rassegna che unisce tradizione, ricerca e giovani talenti. Riparte a Milano uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’autunno: “Il rito del jazz”, la rassegna settimanale organizzata dall’ associazione culturale Musicamorfosi alla Cascina Cuccagna, inaugura la sua quarta stagione martedì 7 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

