Il Rimini si rinforza solo sulla carta Arriva De Sena ma non può firmare

Bassoli attende da più di qualche giorno, da ieri lo fa anche De Sena. Arrivano i rinforzi in casa Rimini, anzi no. Perché il budget non lo permette. Ma c’è comunque chi ha deciso di aspettare che in Piazzale del Popolo qualcuno mantenga le promesse. È il caso del difensore Alessandro Bassoli, centrale di 35 anni che da più di qualche settimana si allena con la truppa di D’Alesio. Ma senza contratto perché fino a quando non verrà depositata in Lega la fideiussione extra budget il mercato del Rimini, quello degli svincolati naturalmente, sarà al palo. Gli ultimi acquisti sono stati tutti giovani calciatori che hanno un costo irrisorio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

