Il Rimini si rinforza solo sulla carta Arriva De Sena ma non può firmare
Bassoli attende da più di qualche giorno, da ieri lo fa anche De Sena. Arrivano i rinforzi in casa Rimini, anzi no. Perché il budget non lo permette. Ma c’è comunque chi ha deciso di aspettare che in Piazzale del Popolo qualcuno mantenga le promesse. È il caso del difensore Alessandro Bassoli, centrale di 35 anni che da più di qualche settimana si allena con la truppa di D’Alesio. Ma senza contratto perché fino a quando non verrà depositata in Lega la fideiussione extra budget il mercato del Rimini, quello degli svincolati naturalmente, sarà al palo. Gli ultimi acquisti sono stati tutti giovani calciatori che hanno un costo irrisorio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Calcio, il Rimini rinforza la difesa: ufficiale il tesseramento del terzino Ferrarini
Roberto Scagnoli, veterano del basket in carrozzina, rinforza il roster della Nts Informatica Rimini per la stagione 2025/26 - facebook.com Vai su Facebook
Intanto si muove il mercato. Bassoli e Petta per rinforzare la difesa #Rimini #Sport - X Vai su X
Latina, rinforzo in attacco: dal Rimini arriva Giacomo Parigi - Il Latina Calcio 1932 annuncia con orgoglio l’acquisto a titolo oneroso di Giacomo Parigi, attaccante classe 1996, reduce da una stagione eccellente con il Rimini: 14 reti e 8 assist nel campionato di ... Da tuttomercatoweb.com
Rimini, nessun colpo in entrata. Ma arriva la cessione di Jallow alla Fiorentina - Il momento che sta vivendo il Rimini è ormai sotto gli occhi di tutti, la squadra - Lo riporta tuttomercatoweb.com