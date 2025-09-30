Il Rimini è allo sbando Serve una società solida capace di costruire
Ci sono voci che restano familiari, anche a distanza di anni. Per il popolo biancorosso quella voce è di Adrian Ricchiuti: accento argentino, cuore riminese, mancino elegante che ha fatto storia. Oggi allena a San Marino e ha una scuola calcio aperta in città. Ma la sua vita resta intrecciata ai colori a scacchi. Ricchiuti, che cosa significa Rimini per lei? "È casa. Sono arrivato giovane, mi sono innamorato della squadra e della città. Ogni ricordo è speciale, dal primo all’ultimo giorno. Rimini mi ha dato tanto e io ho cercato di restituire". Il club oggi è in difficoltà, tra debiti e penalizzazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
"Il Rimini è allo sbando. Serve una società solida capace di costruire" - L’ex bandiera richiama la necessità di basi forti per ridare futuro a una città calcistica. Lo riporta ilrestodelcarlino.it