Il revival anni ’90 di Jeremy Allen White con il blazer di pelle sta funzionando alla grande

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Domenica sera a New York, alla prima di Springsteen: Liberami dal Nulla, Jeremy Allen White si è presentato sul red carpet con un blazer di pelle. Sulla carta, non è un capo facile da portare. Ma dal vivo, è stata la prova concreta che uno dei pezzi più divisivi del menswear potrebbe essere pronto a tornare di moda. E onestamente? A noi va benissimo così. Il blazer di pelle è, ovviamente, un vero classico degli anni ’90. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

