Il revival anni ’90 di Jeremy Allen White con il blazer di pelle sta funzionando alla grande
Domenica sera a New York, alla prima di Springsteen: Liberami dal Nulla, Jeremy Allen White si è presentato sul red carpet con un blazer di pelle. Sulla carta, non è un capo facile da portare. Ma dal vivo, è stata la prova concreta che uno dei pezzi più divisivi del menswear potrebbe essere pronto a tornare di moda. E onestamente? A noi va benissimo così. Il blazer di pelle è, ovviamente, un vero classico degli anni '90.
