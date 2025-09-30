Il resale maschile conquista il lusso | al primo posto Rolex e Louis Vuitton

Il resale non è più una nicchia, ma un fenomeno globale che sta ridefinendo il consumo di lusso. A guidare questa rivoluzione c’è Vestiaire Collective, piattaforma leader nella moda di seconda mano, che dal 2009 ha saputo trasformare l’idea di pre-loved in un vero e proprio stile di vita. Oggi, con il lancio della categoria interamente dedicata all’abbigliamento maschile, la società apre un nuovo capitolo, portando gli uomini al centro della conversazione sulla moda circolare. Le nuove abitudini di consumo. Negli ultimi tre anni l’assortimento maschile su Vestiaire Collective è cresciuto dell’88%, confermandosi come uno dei segmenti più dinamici della piattaforma. 🔗 Leggi su Panorama.it

