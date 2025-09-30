Il relax a casa passa al livello pro con le ciabatte iconiche ma in versione imbottita e caldissima
C'è stato un tempo in cui le ciabatte erano relegate a un'esistenza puramente funzionale, nascoste tra le mura domestiche e mai, per nessuna ragione al mondo, avrebbero varcato la soglia di casa. Quel tempo è ufficialmente finito. La moda, in un'incessante ricerca di comfort che non sacrifichi lo stile, ha eletto a nuovo feticcio del desiderio le ciabatte imbottite, trasformando il concetto di relax casalingo in una vera e propria dichiarazione di stile. E in prima fila, a guidare questa rivoluzione "cozy-chic", troviamo un'insospettabile icona: le Crocs, nella loro versione foderata di morbido e caldo pile.
