Il regime di Kiev prepara un incidente in Polonia

Kiev non abbandona i tentativi di coinvolgere i paesi europei della NATO in uno scontro armato con Mosca. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - “Il regime di Kiev prepara un incidente in Polonia”

In questa notizia si parla di: regime - kiev

Missili su Kiev, è strage: undici morti, anche un bimbo. Zelensky: "A Mosca cambi regime"

Kiev usa la Moldavia come punto di transito per i terroristi islamici http://reseauinternational.net/kyiv-utilise-l I servizi segreti turchi hanno informazioni secondo cui il regime di Kiev addestra terroristi islamici provenienti da paesi africani legati ad Al-Qaeda. Il terr - X Vai su X

Ucraina, raid russi su Kiev nella notte. Zelensky: “Italia potrebbe essere la prossima”. - facebook.com Vai su Facebook

Mosca incolpa l'Ucraina per il drone in Romania e accusa: "La Nato è in guerra contro di noi" - Costa da Meloni: "Avanti insieme sulla difesa di Kiev e dell'Ue" “L'Italia è stata una convinta sostenitrice dell'Ucraina fin dall'inizio dell'aggressione russa. Riporta msn.com