Il rammarico di mister Andreoletti | Non buttiamo via il punto ma quando sei in vantaggio serve monetizzare

Padovaoggi.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il risultato è in bilico fino alla fine, ma all’Euganeo cala il sipario su un pareggio che lascia sensazioni contrastanti. Da un lato c’è la delusione di non aver sfondato contro un Avellino ostinato, dall’altro la consapevolezza di essere rimasti dentro la partita con maturità e coraggio. Il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

