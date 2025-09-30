Il rammarico di mister Andreoletti | Non buttiamo via il punto ma quando sei in vantaggio serve monetizzare
Il risultato è in bilico fino alla fine, ma all’Euganeo cala il sipario su un pareggio che lascia sensazioni contrastanti. Da un lato c’è la delusione di non aver sfondato contro un Avellino ostinato, dall’altro la consapevolezza di essere rimasti dentro la partita con maturità e coraggio. Il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: rammarico - mister
Al termine del pirotecnico 3-3 tra Virtus Palese e Corato Calcio, mister Filippo Mastroviti non nasconde la soddisfazione per la prestazione dei suoi ragazzi, nonostante il rammarico per il pari subito nel recupero. «Grandissima prestazione del gruppo contro un - facebook.com Vai su Facebook
? Mister Vivarini: «Siamo in crescita e non abbiamo sfigurato contro una squadra come il Modena. Gli episodi? C’è rammarico per il risultato, ma siamo stati all’altezza fino in fondo. I nostri tifosi sono stati encomiabili». - X Vai su X
Il rammarico di mister Andreoletti: «Non buttiamo via il punto, ma quando sei in vantaggio serve monetizzare» - Nel post partita contro l'Avellino le dichiarazioni del tecnico biancoscudato Matteo Andreoletti e l'analisi del pareggio dell'Euganeo ... Riporta padovaoggi.it
Padova, mister Andreoletti: «Vogliamo ritrovare i 3 punti. Belli e Seghetti recuperati» - Dubbi in avanti in vista della sfida salvezza dell'Euganeo di domenica 21 settembre alle 19:30 contro la Virtus Entella, valida per la quarta giornata del campionato. Come scrive padovaoggi.it